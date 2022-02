Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Herxheim - Schulwegüberwachung und Geschwindigkeitskontrollen

Landau (ots)

Am Dienstag fand an der Grundschule Süd in Landau eine Schulwegüberwachung und im Horstring in Landau und in der unteren Hauptstraße in Herxheim eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Im Horstring war ein Autofahrer zu schnell unterwegs, in der Unteren Hauptstraße in Herxheim wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Schnellste wurde in Herxheim bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 52km/h gemessen.

