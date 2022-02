Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg (Pfalz) - Ölspur zieht sich über die Kreisstraße

Berg (Pfalz) (ots)

Berg (Pfalz); Am 14.02.22 konnte durch die Polizei gegen 07:00 Uhr eine größere Ölspur im Bereich der K20 festgestellt werden. Im Rahmen der Nachforschungen konnte das beschädigte Fahrzeug im Bereich der Grillhütte festgestellt werden. Der Verantwortliche gab an, dass er einen plötzlichen Schaden am Fahrzeug hatte und die Ölspur verursacht habe. Zur Reinigung der Straße musste eine Fachfirma angefordert werden.

