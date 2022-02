Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberhausen - Ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Oberhausen-B 427 (ots)

Am Montag, 14.02.22 gegen 21:55 Uhr, bog der Fahrer eines Pkw Mercedes kurz vor dem Ortseingang Oberhausen von einem Wirtschaftsweg ohne abzubremsen auf die B427 und missachtete die Vorfahrt eines in Richtung Oberhausen fahrenden Chrysler-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der vorfahrtsberechtigte Pkw in eine Obstplantage geschleudert und kam dort zum Stillstand. Beide Fahrer im Alter von 23 und 39 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Verursacher stand mit fast 1,8 Promille unter Alkoholeinfluss und hat keinen Führerschein. Der Sachschaden der beschädigten Fahrzeuge wird auf 18.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell