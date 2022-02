Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Garagenbrand

Landau (ots)

Am Montag, 14.02.2022, wurde gegen 10:10 Uhr der Brand mehrerer Garagen in der Horstschanze in Landau gemeldet. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Landau unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist das Feuer entstanden, als der Besitzer der Garagen Arbeiten an einem Altfahrzeug durchführte. Durch die Flammen wurden zwei ältere Fahrzeuge und die Garagen stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob die Arbeiten an einem der Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Brandes stehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell