POL-PDLD: Wörth am Rhein - Rotlicht und Anhaltesignale missachtet

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 14.02.2022 um 15:55 Uhr befuhr der Fahrer eines blauen Mitsubishi die Hanns-Martin-Schleyer Straße und bog an der Einmündung "Im Bödel" ab. Hierbei missachtete der Fahrer das schon längere Zeit aktivierte Rotlicht. Der Fahrer hielt nach mehrmaligem Hupen der Polizeistreife hinter der Haltelinie, noch vor der herannahenden Straßenbahn, an. Als der Fahrer im Anschluss kontrolliert werden sollte, reagierte er jedoch auf die eingeschalteten Haltesignale und das Martinshorn nicht und fuhr in deutlichen Schlangenlinien weiter. Vor dem Ortseingang Hagenbach konnte das Fahrzeug durch die Polizeibeamten gestoppt werden. Auf die Verkehrsvorgänge angesprochen, gab der 90-jährige Fahrer an, nichts bemerkt zu haben. Ein Alkoholtest verlief negativ. Die weitere Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen wird nun durch die zuständige Führerscheinstelle geprüft.

