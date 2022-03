Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand in Mehrfamilienhaus- Bewohner verstorben

Löhne (ots)

(sls) Am späten Sonntagabend (20.3.) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in Löhne an der Straße Auf der Bülte gerufen. Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkten gegen 22.45 Uhr eine deutliche Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoß. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Bewohner des Hauses bereits ihre Wohnungen unverletzt verlassen und befanden sich vor dem Wohnhaus. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür einer Erdgeschoßwohnung geöffnet, die ursächlich für die starke Rauchentwicklung war. Bei den anschließenden Löscharbeiten in der Wohnung wurde durch Rettungskräfte ein 57-Jährige Bewohner leblos aufgefunden. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung konnten die Bewohner des Hauses vorläufig nicht in ihren Wohnungen zurückkehren und kümmerten sich selbständig um eine eigene Unterbringung. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Nutzung von Zigaretten ursächlich für die Entstehung des Brandes in der Wohnung ist. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen zurzeit nicht vor. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

