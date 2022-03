Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Angetrunkener Fahrer lässt beschädigtes Auto zurück

Rödinghausen (ots)

(jd) Anwohner der Rilkestraße bemerkten gestern (20.3.), gegen 20.05 Uhr einen Audi, der sich stark beschädigt in ihrer Grundstückszufahrt befand. Von dem Fahrer des Fahrzeugs fehlte jede Spur. Erste Ermittlungen der hinzugerufenen Polizeibeamten ergab, dass der bis dahin unbekannte Fahrer mit seinem Auto auf der Straße Süddorf aus Richtung Holser Straße kommend unterwegs war. Im Kurvenbereich zur Rilkestraße verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte dann eine Grundstücksmauer, überfuhr eine Grünfläche und kollidierte schlussendlich mit zwei Findlingen. Sowohl am Auto, als auch am Mauerwerk entstand erheblicher Schaden. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, verließ der Mann die Unfallörtlichkeit. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 40-Jährigen Mann aus Rödinghausen handelt. Bei der anschließenden Überprüfung an der Wohnanschrift schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, sodass der Mann zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache Bünde gebracht wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell