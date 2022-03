Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Raub nahe der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Eine 51-jährige Engeranerin ging am Samstag (19.3.), um 12.45 Uhr zu Fuß von der Bielefelder Straße in die Hagenstraße. Kurze Zeit später klopfte ihr jemand auf die Schulter, woraufhin die Frau sich umdrehte. Plötzlich und unvermittelt riss der unbekannte, etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann die Handtasche der Frau von deren Schulter. Die Engeranerin bekam ihre Tasche noch zu fassen und rief laut um Hilfe. Mutmaßlich aufgrund der lauten Rufe ließ der Mann von der Tasche ab und stieg in ein in der Nähe geparktes Auto mit einer Herforder Zulassung und flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Mann ist etwa 175 bis 180cm groß und hat kurze, blonde Haare und eine helle Hautfarbe. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Trainingshose mit weißen Streifen sowie eine schwarze Trainingsjacke.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell