Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Leuchtreklame entwendet- Unbekannte schrauben Werbetafel ab

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (17.3.) meldete sich die Inhaberin eines Taxiunternehmens am Herforder Bahnhof bei der Polizei und teilte den Diebstahl einer Leuchtreklame mit. In der Nacht zu Mittwoch gegen Mitternacht war das Schild noch ordnungsgemäß am Gebäude neben dem Bahnhof angebracht. Im Verlauf des Mittwochnachmittags stellte die Geschädigte dann fest, dass durch bislang unbekannte Täter die komplette Reklame abmontiert wurde. Lediglich die in der Werbetafel befindliche Lampe hing noch am Kabel an der Wand. Da es sich bei dem Tatort um den viel belebten Bahnhof handelt, hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Kriminalpolizei, die die Ermittlungen bereits aufgenommen hat.

