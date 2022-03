Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kollision mit Schutzplanke- Insassen leicht verletzt

Kirchlengern (ots)

(sls) In Kirchlengern kam es am frühen Donnerstagmorgen (17.3.) zu einem Verkehrsunfall auf dem Ostring in Fahrtrichtung Autobahn A30. Zum Unfallzeitpunkt gegen 06.30 Uhr befand sich eine 27-Jährige aus Hüllhorst mit ihrem schwarzen Renault Twingo auf dem Ostring. Im Fahrzeug befand sich ebenfalls ein 3-jähriges Kind. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug auf den rechten Grünstreifen und touchierte die dortige Schutzplanke. Durch die Kollision schleuderte sie in den Gegenverkehr und prallte mit einem Kögel Sattelanhänger im hinteren Bereich zusammen. Der 32-jährige Fahrer aus Espelkamp war in Richtung Lübbecke unterwegs. Nach dem Zusammenstoß mit dem LKW schleuderte der Renault noch in eine weitere Schutzplanke und drehte sich um die eigene Achse. Letztendlich kam die Hüllhorsterin auf der Gegenfahrbahn mit ihrem PKW zum Stehen. Die Fahrerin und das Kind wurden durch den Unfall verletzt und mussten zunächst mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnten sie nach ärztlicher Behandlung zeitnah wieder verlassen. Der beschädigte Twingo musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wir mit ca. 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell