Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ferngesteuertes Auto fährt gegen Pedelec - 73-Jährige leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Eine 73-jährige Frau aus Kirchlengern fuhr am Mittwoch (16.3.) um 14.40 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Ulenburger Allee in Richtung Ellerbuscher Straße. Plötzlich und unvermittelt fuhr ein ferngesteuertes Modellauto auf die Fahrbahn und stieß mit dem Pedelec zusammen. Dadurch stürzte die Frau auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein 43-jähriger Löhner hatte das Auto vom Seitenstreifen aus auf die Fahrbahn gesteuert. Er muss sich nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Der Sachschaden am Pedelec liegt bei rund 200 Euro.

