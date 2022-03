Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Jugendliche schlagen mehrfach auf Anwohner ein

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (13.3.) bemerkte ein 40-jähriger Anwohner der Straße Unter den Linden gegen Abend eine Gruppe Jugendlicher, die sich auf seinem Grundstück befand. Einer der Jugendlichen urinierte auf das Grundstück und wurde von dem 40-Jährigen aufgefordert, dies zu unterlassen. Daraufhin schlug der Jugendliche gemeinsam mit vier weiteren männlichen Jugendlichen auf den Mann ein, wodurch der Herforder verletzt wurde. Die 42-jährige Ehefrau erkannte den etwa 15 Jahre alten Jugendlichen gestern, um etwa 15.40 Uhr an ihrem Grundstück wieder und wurde sogleich massiv bedroht und beleidigt. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei, die umgehend eine Nahbereichsfahndung einleitete. Diese verlief zunächst negativ. Gegen 17.00 Uhr bemerkte die 42-Jährige den Jugendlichen erneut nahe ihres Wohnhauses in Begleitung weiterer Personen. Zur Feststellung der Personalien wurde der 15 Jahre alte Hiddenhauser, der den Beamten gegenüber zunächst falsche Aussagen zu seinen Daten machte, zur Herforder Wache verbracht, wo er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

