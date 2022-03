Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Firmengelände an - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Firma an der Klöcknerstraße bemerkte am Montag (14.3.) massive Beschädigungen an einer Garage. Bisher unbekannte Täter versuchten mutmaßlich im Verlauf des Wochenendes sich Zugang zu der Firmenhalle zu verschaffen. Mittels eines Werkzeugs versuchten sie dafür, das Sektionaltor gewaltsam zu öffnen. Sie schafften es nicht, in das Gebäude zu gelangen. Der Sachschaden an dem Tor liegt jedoch bei rund 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in Bünde-Ennigloh im genannten Zeitraum etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

