POL-HF: Jugendlicher springt auf mehrere Motorhauben - Polizei Herford stellt Tatverdächtigen

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (15.3.) bemerkten aufmerksame Zeugen gegen 21.40 Uhr auf einem Parkplatz am Westring eine Gruppe männlicher Jugendlicher. Einer der Personen, ein mit einer grauen Jacke und einem Baseballcap bekleideter Mann, soll zunächst auf die Motorhaube eines Toyotas gesprungen sein und dann anschließend auf die Motorhaube eines Fords, auf der er dann mehrfach Auf und Ab hüpfte. Anschließend verließen die fünf Personen den Parkplatz in Richtung Deichkamp. Die Zeugen informierten umgehend die Polizei, die eine Nahbereichsfahndung einleitete. In der Diebrocker Straße trafen die Beamten dann auf die Personengruppe, auf die die Beschreibung zutraf. Bei sich hatten die Männer zudem einen Einkaufswagen, der offensichtlich einem örtlichen Lebensmittelmarkt gehört und vom dortigen Gelände mitgenommen wurde. Bei dem "Autospringer" handelt es sich um einen 15-Jährigen aus Minden. Gegen alle fünf Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren wird wegen verschiedener Straftaten ermittelt.

