Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Niesweg/Sachbeschädigung an Schulgebäude

Coesfeld (ots)

Vermutlich durch Metallkugeln, die aus einer Softairwaffe abgeschossen wurden, beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (12.1.) mehrere Scheiben der Geschwister-Scholl-Realschule in Senden. Mehrere Kugeln konnten auf dem Schulgelände aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell