Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall an Kreuzung - Zwei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gestern (16.3.) ereignete sich um 8.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bünder Straße. Eine 23-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Skoda in Richtung Herford, als sie an der Kreuzung Bünder Straße / Maschstraße / Kirchlengerner Straße an der dortigen Ampel anhalten musste. Vor ihr befand sich in ein 46-jähriger Löhner, der mit seinem Skoda in gleicher Richtung unterwegs war. Trotz weiterhin Rotlicht zeigender Ampel beschleunigte die 23-Jährige ihr Fahrzeug und fuhr auf den vor ihr haltenden Skoda auf. Durch den starken Aufprall verletzten sich beide Fahrzeugführer und wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 4000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell