Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Zigarettenautomaten an - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Mittwoch (16.3.), um 13.20 Uhr einen stark beschädigten Zigarettenautomaten an der Salzuflener Straße und informierte die Polizei. Der oder die unbekannten Täter versuchten den Automaten gewaltsam zu öffnen, dies gelang ihnen jedoch nicht. Warum die Unbekannten von dem Zigarettenautomaten abließen, ehe sie Zigaretten und oder Geld erbeuten konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die mittels eines Werkzeugs verursachten Beschädigungen sind so massiv, dass der Sachschaden auf rund 2000 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell