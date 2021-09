Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(UL) Achstetten/Ulm - Diebe gehen Firmen an /Aus Achstetten und Ulm wurden der Polizei jetzt zwei Einbrüche in Firmen gemeldet.

Ulm (ots)

Mittwochvormittag stellten die Beschäftigten einer Firma fest, dass auf einer Baustelle am Engelberg in Oberholzheim Werkzeug fehlt. Diebe hatten seit dem Wochenende drei Container aufgebrochen und daraus kleineres Werkzeug sowie einen Computer mitgenommen.

Zwischen Montag und Mittwoch waren Einbrecher auch auf einem Firmengelände in Gögglingen. Von dort transportieren sie rund 250 Kilogramm Aluschrott ab. Außerden stahlen sie ein Quad und drei Fahrräder.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei und sucht die Diebe. Die Ermittler empfehlen, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das auch bei Firmen richtig geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

