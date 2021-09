Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Pkw streift Traktor

Leichte Verletzungen zog sich eine 23-Jährige bei einem Unfall am Mittwoch in Heudorf zu.

Gegen 21.15 Uhr fuhr eine 23-Jährige in der Dürmentinger Straße in Richtung Dürmentingen. Als die Fahrbahn enger wurde lenkte sie zu weit nach links und streifte einen Traktor, der ihr entgegen kam. Die Seatfahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. Ihr Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro.

