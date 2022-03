Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag, um 15:10 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Kaiserslauterer Straße geparkter, weißer Ford S-Max mit ROK-Kennzeichen von einem rechts daneben parkenden PKW beim Ausparken am rechten Außenspiegel beschädigt. Nach Zeugenangaben habe es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen kleinen, weißen PKW gehandelt. Nach dem Anstoß sei eine ältere Frau mit grauen Haaren ausgestiegen, habe sich den Schaden betrachtet und dann von der Unfallstelle entfernt, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund dreihundertfünfzig Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell