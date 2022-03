Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Lauterecken (ots)

Drogentest liefert Hinweis auf Drogenkonsum. Am Montagvormittag wurde die 33 Jahre alte Frau von Beamten der Polizei Lauterecken kontrolliert. Während der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmittel, was durch einen Test bestätigt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde noch Amphetamin in geringer Menge sichergestellt. Gegen sie wird wegen des illegalen Besitzes von Drogen und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell