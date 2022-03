Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beschädigung an Urnengräbern

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Die Polizei sucht aufgrund diverser Beschädigungen auf dem Friedhof in der Pestaloziestraße Zeugen. Unbekannte Täter verwüsteten in der Nacht zu Mittwoch auf einem abgelegenen Teil des Friedhofes acht Urnengräber. Hierbei wurden u.a. mehrere Grablaternen und Grablichter zerstört. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Zeugen, welche Hinweise auf die oder den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Schöneberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06737-8220 oder per Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

