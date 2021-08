Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. August 2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Dehlthuner Straße in Ganderkesee.

Gegen 10:05 Uhr befuhr ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Bremen die Straße "Westtangente". An der Kreuzung zur Dehlthuner Straße beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 75-jährigen Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hude, welcher von rechts kommend mit seinem VW die Dehlthuner Straße in Richtung Ganderkesee befuhr.

Die beiden Fahrer blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die entstandenen Sachschäden wurden auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell