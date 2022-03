Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Industriegebäude- Täter hebeln Fenster auf

Enger (ots)

sls) Gleich zwei Firmengebäude wurden in der Nacht zu Donnerstag (17.3.) von unbekannten Tätern aufgesucht. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Täter ein Fenster zu einem Bürokomplex einer Firma für Elektrofahrzeuge an der Daimlerstraße auf und betraten dadurch die Büroräume. Im Inneren wurden diverse Schubladen und Schränke in verschiedenen Räumen geöffnet und durchsucht. Welches Diebesgut die Täter mitnahmen müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. In derselben Nacht versuchten Unbekannte etwa 200m vom ersten Tatort entfernt ebenfalls in ein Geschäftsgebäude an der Dieselstraße einzudringen. Hierzu hebelten die Unbekannten ein Fenster zu den Büros auf, um in das Gebäude zu gelangen. Scheinbar aufgeschreckt durch die Auslösung einer Alarmanlage für das Gebäude, flüchteten die Täter augenscheinlich wieder direkt vom Tatort, ohne die Büroräume zu betreten und ohne Diebesgut mitzunehmen. Die Kriminalpolizei hat mit den Auswertungen von Tatortspuren begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Hinweisen zu den Einbrüchen. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Industriegeländes bemerkt haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell