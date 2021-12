Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Bismarckstraße

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt.

Ein 64 Jahre alter Mann aus Düren war gegen 10:25 Uhr mit seinem Pkw auf der Hans-Brückmann-Straße unterwegs. Aufgrund des Rotlichts der Ampel an der Einmündung zur Bismarckstraße musste der Dürener stehen bleiben und warten. Sowohl nach Zeugenaussagen als auch nach eigenen Angaben fuhr der Mann bei Grünlicht an um nach rechts auf die Bismarckstraße abzubiegen. Die von links kommende Radfahrerin habe er dabei nicht gesehen. Die 66- jährige Frau aus Düren war mit ihrem Fahrrad auf der Bismarckstraße, aus Fahrtrichtung Schoellerstraße kommend, in Richtung Schenkelstraße unterwegs. Zeugen gaben an, dass die Velofahrerin bei Grünlicht in den Einmündungsbereich eingefahren sei, dort jedoch aufgrund eines herannahenden Notarztwagens habe warten müssen. Nachdem das Rettungsfahrzeug sie passiert habe, sei die Dürenerin weitergefahren.

Die Polizei geht davon aus, dass sich das erneute Anfahren der Radfahrerin im Einmündungsbereich und die Grünlichtphase des Autofahrers überschnitten haben und es so zu der Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 64 Jährige musste schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell