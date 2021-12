Polizei Düren

POL-DN: Im Graben gelandet und überschlagen

Niederzier (ots)

Ein 19 Jähriger und sein 18-jähriger Beifahrer verunglückten am Montagmittag, als sie mit einem Pkw von der Fahrbahn abkamen und sich überschlugen.

Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 19 Jähriger aus Merzenich mit einem 18 Jährigen Beifahrer, der ebenfalls aus Merzenich stammt, die Kreisstraße 2 aus Richtung Oberzier kommend in Fahrtrichtung Arnoldsweiler. In einer Rechtskurve, auf Höhe der Ortschaft Ellen, verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Erdwall sowie gegen einen Telefonmast und landete nach einem Überschlag im Straßengraben. Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer, der Beifahrer leicht verletzt. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell