Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Nußdorf - Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Landau (ots)

Am Montagabend gegen 16.40 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Landstraße 512/Gilletstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 53 - Jährige Radfahrer befuhr die Landstraße 512 von Nußdorf kommend in Richtung Stadtmitte, als an der Einmündung Gillestraße ein 86 - jähriger Autofahrer in Folge einer Vorfahrtsmissachtung aus der untergeordneten Straße herausfuhr und den Radfahrer erfasste. Der Radfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes gegen das Auto und im Anschluss auf die Fahrbahn. Er zog sich Abschürfungen zu und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1500 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell