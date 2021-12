Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der B56n

Düren (ots)

Zu einem weiteren Unfall auf der Kreuzung Kölner Landstraße/B 56n kam es am Montagvormittag.

Ein 35- jähriger Mann aus Mazedonien befuhr gegen 11:40 Uhr, gemeinsam mit einem 31- jährigen Beifahrer, die B56n mit einem LKW. Die beiden Männer fuhren, aus Richtung Stockheim kommend, in Fahrtrichtung Düren. An der Kreuzung wollten sie geradeaus in Richtung Jülich fahren, mussten dort jedoch aufgrund des Rotlichts anhalten. Nach eigenen Angaben sah der Fahrer nach einer kurzen Wartezeit grünes Licht und fuhr an. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision mit einem Pkw. In diesem befanden sich eine 68 Jahre alte Frau und ihr 76- jähriger Ehemann aus Düren. Die Dürenerin gab an, dass sie die B264, aus Merzenich kommend, in Fahrtrichtung Düren befahren habe. Sie sei bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren um diese geradeaus zu überqueren. Den Zusammenstoß mit dem von links kommenden Lkw konnte sie nicht mehr verhindern. Die Polizei geht momentan davon aus, dass der Mann aus Mazedonien die Lichtzeichen des Rechtsabbiegerstreifens mit denen für die Fahrtrichtung geradeaus verwechselt hat. Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin leicht verletzt, ihr Ehemann erlitt schwere Verletzungen. Ihr Pkw wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000,- Euro.

