Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 36-Jähriger bei Streit schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (25.12.2021) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gegen 04.30 Uhr im Bereich des Leonhardsviertels im Zuge eines Streits einen 36-Jährigen schwer und einen 44-Jährigen leicht verletzt zu haben. Polizeibeamte entdeckten gegen 04.40 Uhr den 36-Jährigen, der mit schweren Stichverletzungen auf der Fahrbahn der Hauptstätter Straße lag. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten im Bereich der Eberhardstraße/Hirschstraße auf den 44-Jährigen, der oberflächliche Verletzungen aufwies. Weitere Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen. Sie nahmen ihn gegen 18.00 Uhr in einer Wohnung in Filderstadt-Plattenhardt fest. Der 28 Jahre alte Deutsche wurde am Sonntag (26.12.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell