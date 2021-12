Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind über das Weihnachtswochenende (23. bis 26.12.2021) hinweg in zwei Häuser an der Lenbachstraße sowie am Adolf-Fremd-Weg eingebrochen. An der Lenbachstraße hebelten die Täter zwischen 07.15 Uhr am Donnerstag und 18.30 Uhr am Sonntag an einem Mehrfamilienhaus die Schiebetüre des Wintergartens auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie ersten Ermittlungen zufolge Bargeld, Schmuck sowie elektrische Geräte im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Am Adolf-Fremd-Weg gelangten Täter am Sonntag, zwischen 16.00 Uhr und 19.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus, indem sie die Glasscheibe einer Terrassentüre aufbohrten und den Handgriff betätigten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

