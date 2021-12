Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug überschlagen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (25.12.2021) in der Stuttgarter Innenstadt ereignet hat. Ein 56-jähriger Mann hielt mit seinem Toyota gegen 21.35 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Schillerstraße direkt nach der Einfahrt zum Hotel am Schlossgarten. Als er wieder auf die Fahrbahn einfahren wollte, tastete er sich langsam hinein und betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 25-jähriger Pizzalieferant mit seinem Opel die Schillerstraße, kollidierte mit dem Toyota, wurde nach links abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum liegen. Der Pizzabote wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell