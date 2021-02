Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich in der vergangenen Donnerstagnacht (04.02., 03.02 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Tischlereibetrieb an der Straße Am Jägerheim im Ortsteil Lintel.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher ein rückwärtiges Bürofenster auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Zudem scheiterten die Täter bei dem Versuch einen Tresor anzugehen. Durch das Anschlagen eines Alarmsystems flüchteten die Einbrecher.

Ein Zeuge beobachtete zwei dunkel gekleidete Personen zu Fuß flüchtend auf dem Geh- und Radweg in Richtung Wiedenbrück. An den dunklen Hosen der Täter fielen Reflektoren auf, die sich im Bereich der Unterschenkel befanden. Zudem trug eine Person einen Rucksack mit markantem Schriftzug.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell