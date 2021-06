Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Kellerräume eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen dem 23.06.2021, 13:30 Uhr, und dem 24.06.2021, 2 Uhr, Zutritt zu insgesamt vier Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Drachenfelsstraße. An einer weiteren Kellerparzelle befanden sich Hebelspuren, hier war es den Unbekannten jedoch nicht gelungen in den Raum einzudringen. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit geklärt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell