Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein 71-jähriger Löhner bemerkte am Sonntag (20.3.) in den frühen Morgenstunden, dass Unbekannte seinen VW Passat beschädigt haben. An dem Fahrzeug, das in der Tulpenstraße geparkt war, wurde augenscheinlich mit roher Gewalt der linke Außenspiegel aus der Halterung gebrochen. Im Verlaufe des Sonntags meldeten sich weitere Anwohner aus Löhne-Ort bei der Polizei, um ähnliche Delikte anzuzeigen: So wurde in der Raiffeisenstraße ein Opel angegangen, in der Herforder Straße ein Jaguar und in der Veilchenstraße je ein Opel, ein Seat, ein Ford und ein Toyota. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die zwischen Samstag Nachmittag und Sonntag Morgen etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell