Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Ladendiebstahl- Flüchtiges Fahrzeug angehalten

Vlotho (ots)

(sls) Am Freitagnachmittag (18.3.) wurden Polizeibeamte durch einen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Meyra-Straße in Vlotho darüber informierte, dass es am Mittwoch zu einem Ladendiebstahl gekommen sei und zwei Täter mit einem Audi vom Tatort flüchteten. Beide Täter befanden sich heute ebenfalls wieder im Markt und flüchteten mit demselben Fahrzeug erneut vom Tatort. Ein weiterer Zeuge folgte dem flüchtenden Fahrzeug in Richtung Herford. Auf der Detmolder Straße konnte das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug angehalten und durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Eine Überprüfung der Personen ergab, dass es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Georgier im Alter von 21 und 32 Jahren handelt, die sich zurzeit in Borgenteich aufhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurde diverses Diebesgut aus dem Einkaufsmarkt in Tüten und Rucksack aufgefunden. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Herford verbracht. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen konnte beide Tatverdächtigen das Gewahrsam wieder verlassen.

