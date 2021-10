Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Gleichamberg (ots)

Bislang unbekannte Diebe verschafften sich in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "Straßgärten" in Gleichamberg. Die Langfinger entwendeten mehrere Werkzeuge, Motorsägen sowie 200 Liter Diesel, aus Fahrzeugen, die auf dem Firmengelände abgestellt waren. Es entstand ein Entwendungsschaden von ca. 8.000 Euro. Der Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen.

