Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger-Handwerker - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Unseriöse Handwerker trieben am 19.10.2021 in Zella-Mehlis ihr Unwesen. Die Betrüger sprachen ein 84-jährigen Hausbesitzer auf dessen reparaturbedürftiges Garagendach an und eröffneten sogleich ein Angebot von 300 Euro. Der Rentner willigte ein. Nach Fertigstellung verlangten die bislang Unbekannten plötzlich 7.000 Euro. Unter Druckausübung gelang es den Männern den Senior davon zu überzeugen eine Bank aufzusuchen und Bargeld abzuheben. Der 84-Jährige hob insgesamt 2.000 Euro ab und forderte im Zuge dessen eine Quittung von den Handwerkern. Diesem Wunsch wurde jedoch nicht entsprochen und die Täter nahmen das Geld an sich und verschwanden. Die Polizei bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegengenommen werden. Gegebenenfalls wurde auch Sie von den vermeintlichen Handwerkern angesprochen und können weitere Hinweise auf die Betrüger oder deren genutztes Fahrzeug geben. Hinweise der Polizei: ·Lassen Sie sich auch nicht von einem Fahrzeug mit "offizieller" Beschriftung beirren. Notieren Sie sich das Kennzeichen und teilen Sie es der Polizei mit. ·Bleiben Sie misstrauisch, bei "Geschäften an der Haustür" und spontanen Angeboten angeblicher Handwerker. ·Wenn Sie bedroht werden, rufen Sie die Polizei. Holen Sie, wenn möglich Personen hinzu, die den Vorfall bezeugen können. ·Sie sind nicht verpflichtet eine Rechnung sofort zu begleichen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Scheuen Sie sich nicht bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten.

