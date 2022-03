Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Einbruch in Bürogebäude

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Firma an der Heidestraße bemerkte gestern (21.3.), um 7.40 Uhr, dass die Haupteingangstür des Gebäudes offen stand. Diese war am Freitag Nachmittag, als letztmalig jemand in der Firma war, noch verschlossen. Im Inneren bemerkte die 56-Jährige, dass der oder die unbekannten Täter augenscheinlich die Büroräume durchsucht und dann unter anderem einen Laptop und mehrere Gutscheine entwendet haben. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

