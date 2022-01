Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Rußheim - Einbrecher vermutlich durch heimkehrende Bewohner gestört

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagnachmittag gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in Dettenheim.

Der Dieb brach gegen 16 Uhr in dem Waldstückerweg eine Terrassentür auf und kam somit in das Anwesen. Allerdings wurde der Einbrecher offensichtlich durch die Rückkehr der Bewohner gestört, da in der Wohnung keine Veränderungen festzustellen und nichts entwendet war.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

