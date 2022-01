Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Fahrzeug ausgebrannt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Transporter am Sonntagnachmittag in Brand. Eine Familie war mit dem Transporter kurz nach 18.00 Uhr auf der Bundesstraße 36 unterwegs und wollte auf der Bundesstraße 35 in Richtung Bruchsal weiterfahren. An der Ampelanlage zur B 35 musste der Fahrer aufgrund Rotlichts anhalten. Plötzlich quoll Rauch aus dem Motorraum. Die Familie konnte sich unverletzt ins Freie retten bevor ein Feuer ausbrach und das Fahrzeug komplett ausbrannte. Durch die Freiwillige Feuerwehr Graben-Neudorf konnte das Feuer abgelöscht werden. Während der Löscharbeiten und er Bergung des Wracks musste eine Fahrbahn kurzfristig gesperrt werden.

