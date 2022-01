Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rintheim - Mehrere Einbrüche in Kleingartengelände

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagvormittag wurden im Kleingartenverein Kohlplattenschlag in Karlsruhe-Rintheim mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Bislang meldeten sich vier Geschädigte bei der Polizei. Die ermittelnden Beamten gehen jedoch davon aus, dass noch mehr Grundstücke auf dem Vereinsgelände von den Diebstählen betroffen sind. In den letzten Wochen kam es bereits vermehrt zu Einbrüchen in Kleingärten im Stadtkreis Karlsruhe. Ob alle Taten auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, bedarf weiterer Ermittlungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Cara Schmiady, Pressestelle

