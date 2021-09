Polizei Köln

POL-K: 210927-1-K Alkoholisierter Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Sonntagmorgen (26. September) ist ein alkoholisierter Radfahrer (25) in Sülz an der Kreuzung Zülpicher Straße/Gerolsteiner Straße von einem Ford Fiesta (Fahrer: 37) erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 25-Jährige gegen 6.45 Uhr aus der Gerolsteiner Straße gekommen, die er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. (cr/cs)

