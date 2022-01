Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Unbekannte brachen Traktor auf

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Rheinhausen einen geparkten Traktor auf und entwendeten verschiedenste Gegenstände aus der Zugmaschine.

Die Beamten des Polizeirevier Philippsburg erkannten im Rahmen ihrer Streifenfahrt die aufgebrochene Tür und das eingeschlagene Beifahrerfenster des Schleppers und kontrollierten daher die Örtlichkeit. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurden bei dem Einbruch die Multifunktionseinrichtung, Rückfahrkamera, Antenne und diverse Teile der Innenverkleidung sowie Fußmatten entwendet. Die Schadenshöhe wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

