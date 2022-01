Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel vom 12.01.2022

Wilhelmshaven (ots)

Nicht angemeldete Versammlung durch Corona-Kritiker Am heutigen Abend wurden gegen 17.50 Uhr in Bockhorn etwa 25 Personen in der Lange Straße festgestellt, die sich gemeinsam zu Fuß durch den Ort bewegten. Diese Versammlung coronakritischer Mitbürger war im Vorfeld nicht angemeldet worden, so dass der Aufzug vor Ort gestoppt und als Versammlung deklariert wurde. Der Aufzug zerteilte sich daraufhin in mehrere Kleingruppen, die anschließend durch eingesetzte Polizeibeamte (verstärkt durch Kräfte der ZPD) angehalten wurden. Da sich nach den geltenden Coronavorschriften mehr Personen als erlaubt angesammelt hatten und weder Mund-Nasenbedeckungen getragen noch Abstände eingehalten wurden, wurden die Personaldaten erhoben. Es wurden insgesamt 22 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell