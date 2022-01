Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf der Abfahrt der B 210 in Richtung Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 12.01.22, gg. 09.55 Uhr kam es in Schortens auf der Abfahrt von der B 210 in Richtung Schortens zu einem Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein PKW die Abfahrt-Schortens und kam dabei in der Kurve zu weit in die Fahrbahnmitte. Die Fahrerin eines entgegenkommenden roten Suzuki musste nach rechts ausweichen, touchierte zunächst die rechte Schutzplanke und kam letztendlich an der linksseitig verlaufenden Schutzplanke zum Stehen. Während an dem roten Suzuki ein mittlerer Sachschaden entstand, entfernte sich der verursachende Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW, vermutlich Passat, gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell