Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Raub

Bückeburg (ots)

(ma)

Am vergangenen Freitag kam es gg. 12.15 Uhr auf dem Bückeburger Bahnhof zwischen einem 24jährigen Bückeburger und einem 25jährigen Mann aus dem Auetal zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Bückeburger dem Auetaler vermutlich das Mobiltelefon und Bargeld stehlen wollte.

In der Bahnunterführung konnten Zeugen beobachten, wie der 24jährige den Geschädigten attackierte und an den Haaren zog bzw. den Kopf des Opfers mehrmals gegen die Wand schlug. Zeugen gelang es, die beiden Männer zunächst voneinander zu trennen, jedoch verlagerte sich der Streit anschließend auf ein Gleis bzw. in die Bahnhofshalle, wo der Bückeburger dem Auetaler mehrfach mit der Faust an den Kopf schlug.

Während der Körperverletzung verlangte der Täter vom Opfer die Herausgabe des Handys bzw. Bargeld und griff dem Opfer in die Taschen, wobei der Auetaler allerdings eine Wegnahme von Wertgegenständen verhindern konnte.

Nach der Tathandlung fuhr der Täter mit einem Pkw vom Bahnhof davon, wobei sich Zeugen das Autokennzeichen notierten und dieses der alarmierten Polizei übergaben.

Der verletzte 25jährige wurde für Folgeuntersuchungen mit einem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg verbracht.

Der beschuldigte Bückeburger wurde bereits durch die Polizei zur Tatausführung befragt. Nach den ersten Erkenntnissen sind sich die beiden Männer wahrscheinlich untereinander bekannt.

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

