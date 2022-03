Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Angezündete Haarspraydose explodiert vor Zeugin

Rinteln (ots)

(swe). Am Donnerstag, 3. März, meldet eine 38-jährige Frau gegen 13.45 Uhr der Rintelner Polizei, dass sie soeben Zeugin eines Vorfalls geworden sei, bei dem eine Haarspraydose durch zwei bislang unbekannte junge Männer in Brand gesetzt wurde. Die Männer hätten aus einer Plastikflasche eine brennbare Flüssigkeit auf die Fahrbahn gespritzt und dann einen Gegenstand (hinterher stellte sich dieser als eine Haarspraydose heraus) in das Feuer gestellt. Als die Jugendlichen die Frau bemerkten, entfernten sie sich fluchtartig von der Kasseler Straße in Richtung Generationenpark und Friedhof. Die Fahrbahn brannte im betroffenen Bereich und als die Frau der Brandstelle auf etwa sechs Meter näher kam, explodierte die Dose. Dabei sei es zu einem richtigen Feuerball gekommen. Eine Gefährdung habe für sie jedoch nicht bestanden. Die beiden jungen Männer sollen jeweils zwischen 15 und 16 Jahren alt gewesen sein. Es entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro. Wer Hinweise zu den beiden Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln unter 05751/95450.

