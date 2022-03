Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden auf der B27

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr befuhr die 23-jährige Fahrerin eines BMW die B27 in Richtung Bietigheim-Bissingen. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Monrepos bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 49-jährige Frau mit ihrem Ford abbremste und es kam zum Auffahrunfall. Durch den Aufprall wurde der Ford auf den davorstehenden Audi eines 63-jährigen Mannes geschoben. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 22.000 Euro, der BMW sowie der Ford mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

