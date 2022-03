Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und sechs leicht Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend befuhr eine 32-jährige Mazda-Lenkerin die K1073 von Böblingen kommend in Richtung Dagersheim. Vor dem Mazda fuhr eine 53-jährige Renault-Lenkerin. Die Mazda-Lenkerin fuhr dem Renault im weiteren Verlauf mehrfach hinten auf, bevor sie den Renault schlussendlich überholte. Die Mazda-Lenkerin ordnete sich dann vor dem Renault und hinter einem VW ein, welcher durch eine 39-jährige gelenkt wurde und mit insgesamt fünf Personen im Alter von sieben bis 39 Jahren besetzt war. Die Mazda-Lenkerin fuhr anschließend auch dem VW mehrfach hinten auf, verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und in einem Gebüsch zum Stehen. Die Mazda-Lenkerin befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem konnte Alkoholgeruch bei ihr wahrgenommen werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Insgesamt wurden durch die Zusammenstöße sechs Personen leicht verletzt. Diese wurden in umliegende Kliniken verbracht. Der Mazda der Unfallverursacherin war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 14.500 Euro. Personen, die möglicherweise ebenfalls durch die Mazda-Lenkerin gefährdet wurden oder welche Beobachtungen im Zusammenhang mit der Fahrweise der Mazda-Lenkerin gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier in Böblingen unter 07031/13250-0 zu melden.

