Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gestohlene Harley-Davidson am Parkplatz Haferkuhle

Uchte (ots)

Uchte(FOR) Am 06.03.2022 im Zeitraum von 12:00-15:15 Uhr wurde an der B61 am Parkplatz Haferkuhle eine Harley-Davidson entwendet. Der 54-Jährige Besitzer aus Minden hatte sie dort gegen 12:00 Uhr zurücklassen müssen, da die Maschine während der Fahrt einen Defekt hatte. Als er gegen 15:15 Uhr zurückkam, um das Motorrad abzuholen, fehlte von dem Oldtimer jede Spur. Bei der entwendeten Harley handelt es sich um eine Harley-Davidson "Softtail" in der Farbe grau. Der Wert wird auf etwa 25000EUR geschätzt. Die Polizei aus Stolzenau hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das Polizeikommissariat aus Stolzenau ist unter der 0576192060 erreichbar und sucht Zeugen, die sich im o.a. Zeitraum auf dem Parkplatz aufgehalten haben.

